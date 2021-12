Prefeito Sérgio Lopes anuncia abono de 6 mil para todos os servidores da educação de Epitaciolândia

O prefeito Sérgio acabou de definir com sua equipe de finanças e planejamento o pagamento de abono para os professores e servidores da rede municipal com recursos do Fundeb.

Vale ressaltar que o prefeito fez ainda uma consulta ao Tribunal de Contas, devido ele já ter gasto acima dos 70%, e obteve a resposta que o gestor tem a autonomia para pagar o abono ou não, haja vista que está dentro dos percentuais previstos na lei, porem o prefeito decidiu em pagar o abono e assim valorizar todos os servidores da educação.

Em vídeo gravado em seu gabinete o prefeito anuncia as boas novas, segundo o chefe do executivo, antes de decidir o pagamento do abono sua equipe financeira fez o fechamento das contas cumprindo com todos os compromissos de pagamentos de encargos sociais e outras obrigações relativas ao FUNDEB, para assim poder fazer os cálculos finais e chegar a esse valor.

Todos os servidores da educação que estão em efetivo exercício de atividades de suas funções poderão receber o abono, sendo que será pago em parcela única de forma isonômica, ou seja, o valor do abono será igual incluindo contratos temporários. Por tanto Professores e servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação terão direito.

