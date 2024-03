Prefeito Sérgio Lopes recepciona Ministros Waldez Góes e Marina Silva e em Epitaciolândia

O Prefeito Sérgio Lopes recepcionou em Epitaciolândia nesta segunda-feira, 4, o Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional Waldez Goes e a Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva acompanhados do Governador Gladson Cameli e Comitiva.

Os ministros estão visitando a região de Epitaciolândia e Brasileia que sofreu com a maior cheia já registrada, afetando milhares de famílias e causando destruição em ruas e bairros. Estiveram presentes também acompanhando a comitiva os senadores Alan Rick e Petecão, a Deputada Federal Antônia Lúcia e secretários de estado.

Seguindo de Epitaciolândia a comitiva foi para a cidade vizinha para um encontro de autoridades e representantes comunitários da Regional do Acre, para alinhar planos emergenciais e a longo prazo, a fim de resolver as problemáticas causadas pelas cheias do rio Acre.

Ao fazer o uso da palavre o prefeito Sérgio Lopes defendeu que seja destinado recursos para a reconstrução dos locais danificados pela cheia.

“Em menos de um ano já passamos por duas alagações, sendo a última a maior já registrada, no ano passado recebemos recursos do governo federal para ações emergenciais, porém não rebemos nada a reconstrução da cidade onde ocorreu a alagação, portanto pedimos que o governo envie técnico para que juntos possamos fazer os projetos de reedificação da parte baixa de Epitaciolândia, solicitamos a toda a bancada federal do Acre, que juntos possamos criar uma agenda com o presidente Lula para criarmos um programa habitacional não só aqui, mais em todo o Estado do Acre, que revive todos os anos essa situação catastrófica.” Destacou Sérgio Lopes.

O governador Gladson Cameli, ao visitar a região pela terceira vez em menos de duas semanas, enfatizou que o compromisso do Estado se estende a todos os 19 municípios afetados pela cheia, e que este é um momento de união para a reconstrução do que foi afetado.

Em parceria com a bancada federal, a prefeitura municipal e os nossos ministros presentes, pretendemos avançar nesse processo não apenas de recuperar as cidades atingidas, mas pensar em soluções, ou daqui a 11 meses passaremos por tudo isso de novo. Agradeço pela presença de vocês, que demonstra o compromisso que o Estado possui. O governo federal tem se mostrado disponível, como o ministro sempre ligando, e eu tenho externado isso publicamente a toda a equipe municipal, estadual e federal. A nossa bancada de parlamentares, os poderes judiciários, as instituições, todos estão se prontificando para ajudar. Precisamos da ajuda de cada um de vocês. Reitero meu compromisso de abraçar esse projeto de levar áreas mais atingidas de Brasileia para a parte alta da cidade, em parceria com todos, dentro das possibilidades do Estado”, destacou o governador Gladson Cameli.

