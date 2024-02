Prefeito Sérgio Lopes visita famílias desalojadas no Bairro José Hassem

O prefeito Sérgio Lopes durante a tarde desta segunda-feira, 26, visitou os abrigos montados na Escola Municipal Raimunda da Cunha aires e Escola estadual Belo Porvir, várias famílias que tiveram suas casas alagas pela cheia dos Igarapés Bahia e Encrenca foram acolhidas pela prefeitura.

O prefeito aproveitou ainda para visitar algumas famílias que moram a margem do Encrenca para levar uma palavra de conforto e averiguar em loco se alguém estaria precisando de ajuda, foi detectado que algumas famílias deveriam ser retiras e foi determinado que equipes da prefeitura agissem imediatamente para atente-las.

O prefeito garantiu ainda que as equipes questão auxiliando a população do Bairro José Hassem na travessia de barco que permanecessem até as 21:30hs garantindo o direito de ir e vir de todos.

