Prefeito Sérgio visita várias frentes de serviços realizados pela prefeitura

O prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes, visitou na tarde desta quarta-feira dia 05, várias frentes de serviços que estão sendo realizadas pela prefeitura.

Na cidade está sendo realizado o inicio da reforma das escolas José Hassem Hall filho e Cosma de Azevedo Marques, conclusão da contenção na Rua Ana de Souza Lira e a ampliação da rotatória da Praça Edmundo Pinto.

Na zona rural o prefeito visitou duas frentes de serviços, a reforma da ponte do Ramal do Porto Rico, e os serviços para corrigir pontos críticos no Ramal da Comunidade do Mato Grosso.

“Estamos aproveitando esses dias de sol para avançar nos serviços de manutenção de ramais colocando piçarra nos pontos mais críticos” informou o Vereador e Servidor José Antônio (Nego) coordenador de Serviços de Campo.

Já em outra frente aqui na Cidade sob o comando do Secretário de Obras Pedro Nilton, estão sendo feitos reparos nas ruas.

“Estamos preparando algumas ruas para fazer a operação tapa buracos, além disso, estamos fazendo uma ampliação na rotatória para facilitar o retorno de veículos pesados.” Destacou o Secretário.

“O Prefeito Sérgio Lopes acompnnhado do Engenheiro Edson Junior visitam obra na Rua Ana de souza Lira”

O prefeito enfatizou que muitas obras serão realizadas esse ano e nesse mês já está sendo iniciadas reformas de escolas, reparos de ruas, pontes e melhorias nos ramais para garantir o tráfego nesse período de chuvas.

“Estamos iniciando o ano com várias frentes de serviços, que vão desde reforma de escolas ao melhoramento de ruas, pontes e ramais, a priori vamos preparar parte de nossa cidade para os festejos religiosos de são Sebastião, que iniciam na próxima semana, lembrando que há alguns anos essa festa é realizada pela Igreja Católica e a prefeitura da todo o apoio necessário para a realização do evento.” Destacou o Prefeito.

