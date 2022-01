Prefeitura de Brasiléia Entrega EPIs Aos Agentes da Endemias

A Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou na manhã desta terça-feira (11) entrega de 30 kits de Equipamentos de Proteção Individual ( EPIs) para os agentes de Endemias no município.

A Prefeita Fernanda Hassem participou da entrega, que aconteceu na Sede da Endemias em Brasiléia e contou com a presença dos agentes, Vereador Elenilson Cruz, Secretário de saúde, Francelio Barbosa, Coordenador de Endemias, Francisco Assis Lopes e equipe da Secretaria Municipal de Saúde.



O kit de proteção inclui botas, coletes, camisetas, calças, bonés, entre outros.



De acordo com o vereador Elenilson Cruz, a aquisição dos equipamentos de segurança fazem grande diferença no trabalho. ” Queremos agradecer a Prefeita Fernanda Hassem por ter o cuidado de equipar os agentes para que eles possam realizar um trabalho com mais qualidade e segurança”, afirmou.



A prefeita Fernanda Hassem fala da importância dos EPIs. ” Hoje estamos entregando os kits com equipamentos pessoais que garantem que os agentes estejam mais protegidos durante o trabalho diário, nosso sentimento é de gratidão a todos os profissionais da Endemias”, Disse a Prefeita.

