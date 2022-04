Prefeitura de Assis Brasil apoia ampliação do viveiro de café

A prefeitura de Assis Brasil, através da Secretaria Municipal de Agricultura e em parceria com os produtores de café, realizou um planejamento para a instalação do novo viveiro de mudas. O encontro aconteceu na segunda-feira, dia 25, no Auditório José Monteiro da Silva e contou com a presença de dezenas de produtores rurais, além do secretário municipal de agricultura, Waldemir Costa, o responsável pelo viveiro municipal, senhor Thesco e técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura e Emater.

“Por determinação do nosso prefeito Jerry Correia, já realizamos a destinação de uma área ainda maior para a instalação do viveiro de mudas de café deste ano. Nosso planejamento é cultivar mais de 200 mil mudas e ampliar as áreas plantadas desta cultura em nosso município”, disse Waldemir Costa.

No ano passado, primeiro ano de gestão de Jerry Correia, o município ajudou na implantação de um viveiro de café que cultivou mais de 100 mil mudas. Dezenas de produtores adquiriram mudas por apenas 1 real e iniciaram ou ampliaram seus plantios de café.

A gestão do prefeito Jerry Correia também garantiu a instalação de uma máquina beneficiadora do café. O equipamento processou mais de 400 sacas de café em 2021, evitando que o produtor tivesse que se deslocar até o município de Acrelândia, onde anteriormente os produtores de Assis Brasil levavam suas produções de café para beneficiamento.

“Temos o maior viveiro de café do Alto Acre, além dos equipamentos instalados para beneficiar o produto e garantir mais valor no mercado. Estamos, em parceria com o SEBRAE, oferecendo toda assistência técnica para os produtores de café de Assis Brasil. Logo seremos um dos municípios referência no cultivo de café, gerando renda e oportunidade para nossa gente”, comentou o prefeito Jerry.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp