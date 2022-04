5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre comemora 15 anos na fronteira

Durante a manhã desta segunda-feira, dia 25, o 5º Batalhão de Ensino, Proteção e Combate ao Incêndio Florestal e Urbano do Alto Acre-BEPECIF, realizou uma solenidade em alusão à implantação da unidade na cidade de Epitaciolândia, na fronteira do Acre.

Estiveram presentes, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, Coronel Charles da Silva, comandante do 5 º BEPECIF, 1º tenente Fernando Villanova Machado, prefeito de Epitaciolândia, Sergio Lopes, e autoridades bolivianas.

O vice-prefeito Carlinhos do Pelado, no ato representando a prefeita Fernanda Hassem, participou da solenidade, onde destacou a importância do Batalhão na fronteira, que vem salvando, resgatando e protegendo vidas nas mais diversas situações, realizando um excelente trabalho em prol do povo acreano.

Com a implantação do Batalhão nestes quase 20 anos, atividades voltadas à sociedade civil, como o projeto Bombeiro Mirim e cursos voltados para salvar vidas, tem sido um grande diferencial, além de atuações importante durante as enchentes de 2012 e 2015, queimadas e resgates nas mais diversas áreas visando salvar vidas.

