PREFEITURA DE ASSIS BRASIL INAUGURA SECRETARIA DA MULHER, CULTURA E JUVENTUDE

Na data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura do município de Assis Brasil inaugurou a sede da Secretaria Municipal da Mulher, Cultura e Juventude. A Secretária de Estado de Assistência Social, de Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres, Ana Paula Lopes, prestigiou o evento.

O ato marcou ainda a abertura do mês da mulher, em alusão ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A prefeitura, por meio da Secretaria da Mulher, Cultura e Juventude vai promover diversas atividades como palestras, atendimento em saúde e eventos culturais.

“Assis Brasil está de parabéns em ter uma secretaria da mulher. É a única prefeitura do Acre que fez essa escolha. Isso demonstra o compromisso da gestão e dos vereadores com as políticas públicas para as mulheres”, comentou Ana Paula.

