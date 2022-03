Alan Rick garante recursos para construção de unidades do Ministério Público

As emendas destinadas pelo deputado permitirão a construção de prédios próprios do MP nas cidades de Assis Brasil e Xapuri._

O deputado Federal Alan Rick (União-AC) recebeu, nesta quarta-feira, 09, em Brasília, o novo Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Acre, Dr. Danilo Lovisaro. No encontro, trataram sobre as emendas destinadas pelo parlamentar para a construção dos novos prédios das unidades ministeriais de Assis Brasil e Xapuri.

Atualmente, a duas unidades funcionam em prédios alugados. “A emenda para Assis Brasil já está paga e a de Xapuri será paga no decorrer deste ano, possibilitando que o MP encerre os contratos de aluguel dos prédios onde funcionam essas unidades, hoje. Isso vai gerar relevante economia para os cofres públicos”, explica o deputado.

Conforme o Procurador, nos próximos dias, será assinada a ordem de serviço para o início da primeira obra. “Essa parceria com o deputado Alan Rick é muito importante, pois não vem apenas em benefício do Ministério Público, mas de toda a população acreana.”

Também participou da reunião a Promotora de Justiça, Meri Gonçalves, da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Meio Ambiente, que pediu apoio do deputado para aprovação de matérias que fortaleçam o Ministério Público. “O objetivo da nossa visita é estabelecer uma relação de contato com os parlamentares, no sentido de despertá-los para a importância de apoiar nossa instituição e seus profissionais, pois quem ganha com isso é a sociedade”.

Para a construção do prédio da unidade de Assis Brasil, foram destinados R$ 600 mil, que já estão disponíveis para o início das obras. Para Xapuri, Alan Rick destinou emenda parlamentar individual no valor de R$ 700 mil, indicada ao Orçamento da União deste ano. “É sempre uma alegria poder ajudar o nosso Ministério Público e a segurança pública do Estado do Acre, que podem contar sempre comigo”, finaliza o parlamentar.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp