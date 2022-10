Prefeitura de Assis Brasil realiza lançamento da campanha Outubro Rosa

A Unidade Básica de Saúde Antônio Alves Cavalcante, realiza a abertura do Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama; o objetivo é estimular a participação da população no controle e prevenção principalmente das mulheres sobre o câncer de mama.

Com isso, durante todo o mês de outubro a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, por meio das unidades básicas de saúde estará realizando campanhas, falando da importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

