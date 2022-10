Prefeitura de Brasiléia realiza lançamento da campanha Outubro Rosa

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta segunda-feira ,10 , na unidade de saúde Mizael Tufic Saady, o lançamento da campanha Outubro Rosa.

Durante todo o mês, serão realizadas ações e exames preventivos de forma gratuita para mulheres. A iniciativa busca conscientizar e facilitar o acesso a exames que fazem o diagnóstico do câncer de mama.

As equipes das UBS vem realizando diversas atividades em todas as unidades de saúde em alusão a data que é uma ação de conscientização anual para a prevenção contra o câncer.

A atividade de abertura contou com palestra da Doutora Liane Santos, que falou sobre a importância da aderência do público feminino a partir dos 40 anos à mamografia, que é o exame de prevenção que detecta possíveis lesões nas mamas.

De acordo com a médica Liane Santos, o Outubro Rosa é muito importante para enfatizar os cuidados e prevenção contra o câncer de mama. ” Hoje o evento foi muito proveitoso para conscientizar a nossa população a respeito da importância de realizar os exames corretos, bem como alertar as mulheres sobre o cuidado precoce no sentido de evitar o câncer de mama”, afirmou.

O secretário municipal de saúde, Francélio Barbosa participou da atividade. ” Hoje iniciamos a campanha Outubro Rosa e as nossas unidades básicas de saúde estão preparadas para atender às mulheres, inclusive estaremos realizando atendimento noturno para consulta das pacientes que não podem comparecer às UBS’s durante o dia. Os cuidados precoces são essenciais para proteger a saúde”, finalizou.

