Prefeitura de Brasiléia dá início à Operação Inverno 2025 com ações de limpeza e manutenção nos bairros

nov 6, 2025




Por Fernando Oliveira Fotos: Luiz Fernando- Secom/ Prefeitura de Brasileia A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Obras, deu início nesta quarta-feira (05) à Operação Inverno 2025, começando pelo bairro 28 de Maio. A ação tem como objetivo preparar a cidade para o período chuvoso, garantindo mais segurança, saúde e qualidade de vida aos moradores. O secretário de Obras, Josué Elias, esteve no local acompanhado do vereador Almir Andrade e da equipe responsável pelos…



