Noticias da Fonteira

Fronteira

Prefeitura de Brasiléia é homenageada pelo TJAC pela parceria de 30 anos com o Projeto Cidadão

mar 4, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Secom- Elisson Magalhães/ TJAC Nesta segunda-feira (23), a Prefeitura de Brasiléia foi homenageada durante a apresentação do cronograma de atividades do Projeto Cidadão para o ano de 2026, realizada no Palácio da Justiça, em Rio Branco. O secretário municipal de Comunicação, Chiquinho Chaves, representou o prefeito Carlinhos do Pelado na solenidade. Reconhecido por seu papel essencial na promoção da cidadania e no acesso a direitos básicos, o Projeto Cidadão é uma…



