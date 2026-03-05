Prefeitura de Brasiléia e Hospital de Referência em Oftalmologia Rodrigues Landim realizam mutirão de atendimentos oftalmológicos no município







Por Fernando Oliveira Fotos: Matheus Gomes-Secom/Prefeitura de Brasiléia A Prefeitura de Brasiléia iniciou nesta semana, em parceria com o Hospital de Referência em Oftalmologia Rodrigues Landim, um mutirão de atendimentos oftalmológicos no município. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, tem garantido consultas e exames gratuitos para a população, com grande participação de moradores da zona rural e da cidade. Os atendimentos estão sendo realizados entre os dias 3 e 6 de…







Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...