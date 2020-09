Prefeitura de Brasiléia inicia recuperação dos ramais Santa Helena e Amizade

Os investimentos da prefeitura de Brasiléia na recuperação de ramais seguem a todo vapor.

Nesta semana, iniciaram os trabalhos no ramal do km 60-Santa Helena e Ramal da Amizade, onde serão recuperados aproximadamente 22 km de ramal, com serviços de limpeza, abaulamento e piçarramento dos pontos críticos.

A equipe da Secretaria de Obras irá ligar o ramal Santa Helena ao ramal da Fazenda, no km 71, onde serão recuperados mais de 12 km de ramal. A recuperação desses ramais beneficiará diversas famílias, garantindo acesso, trafegabilidade e escoamento da produção.