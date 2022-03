Prefeitura de Brasiléia participa de Encontro Trinacional de saúde

Nesta quarta-feira, (23), a prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria Municipal de Saúde através do CIEVS de fronteira (Centro de informações estratégicas de vigilância em saúde), realizou no município de Assis Brasil a 1° Reunião Trinacional de saúde, com o tema: conhecendo o perfil Epidemiológico da fronteira. No evento, que contou com a participação de representantes dos setores de Epidemiologia do Brasil, Bolívia e Peru foram apresentados dados Epidemiológicos dos três países, com foco nos dados sobre nascimentos, Óbitos, doenças notificadas, Covid-19 e vacinação contra Covid-19, da regional do Alto Acre, do Departamento de Pando e de Iñapari.

Marcaram presença os secretários municipais de saúde dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri, além do diretor do SEDES Pando e sua equipe, a coordenadora do CIEVS Acre e o Chefe de Vigilância em saúde da Sesacre.

A reunião teve como objetivo conhecer o perfil Epidemiológico da fronteira, criar um fluxo de informações Epidemiologicas e debater estratégias para prevenir eventos/ agravos a saúde da população da fronteira.

Com as apresentações foi possível identificar problemas comuns entre os municípios da fronteira que prontamente serão analisados com o apoio do CIEVS de fronteira de Brasiléia e com isso serão planejadas ações visando minimizar e prevenir possíveis risco à saúde da população.

O evento reforça o compromisso da gestão do município de Brasiléia com a saúde de sua população e também a preocupação com a saúde na regional do Alto Acre.

