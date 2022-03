Brasiléia Sedia Oficina sobre Resíduos Sólidos

O município de Brasiléia recebeu nesta quinta-feira,(24), a equipe da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Politicas Indígenas (SEMAPI), que está oferecendo uma oficina voltada a revisão do plano estadual de recursos hidricos, prevenção e desmatamento contra queimadas e resíduos sólidos.

A oficina acontece quinta e sexta-feira e conta com a participação de representantes da sociedade civil e poder público.

Participaram representando o município de Brasiléia, Zico Rocha, secretário municipal de Meio ambiente, Vilma Galli, secretária de administração, Maria Antônia Zabala, gestora de políticas publicas do estado, Francisca Bezerra, presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Brasiléia, representantes da educação, agricultura, Obras, Meio Ambiente e representantes do Estado.

A gestora de políticas publicas do estado, Maria Antônia Zabala destaca a importância da Oficina. ” Estamos hoje aqui no município de Brasiléia para realizar uma oficina que vai revisar e atualizar três instrumentos da gestão da politica de meio ambiente do estado, entre eles o plano de recursos hídricos, prevenção, desmatamento controle de queimadas e resíduos sólidos, estamos em todos os municípios do estado buscando parcerias para conhecer a realidade dos município, sabendo que é aqui que conseguimos o conhecimento necessário para compor esses instrumentos super importantes para a política ambiental do nosso estado”; destacou.

