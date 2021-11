Prefeitura de Brasileia realiza atendimentos de saúde no Seringal Amapá

O trabalho da equipe da Prefeitura de Brasileia iniciou no sábado as 11 horas da manhã, com a saída da cidade com o destino ao Seringal Amapá, Comunidade Santa Luzia, localizado as margens do Rio Iaco. Para chegar até o local onde foi realizado os atendimentos as equipes percorreram 84 km na BR-317 mais 90 Km de ramal, feito na gestão da prefeita Fernanda Hassem.

Mesmo já estando no período o inverno amazônico o trabalho realizado pela equipe de obras da Prefeitura de Brasileia garantiu o acesso do pessoal da saúde e tirou do isolamento os moradores daquela região.

Os atendimentos iniciaram na manhã de domingo (14), e foram realizados durante todo o dia 86 atendimento médicos, 10 atendimento de enfermagem, 174 testes rápidos, 74 aferição de pressão arterial, 38 procedimentos odontológico, 96 atendimentos na farmácia, 8 coleta de PCCU, 100 vacinas contra a covid-19 e 150 vacinas de rotina, totalizando 736 procedimentos realizados.

O senhor Raimundo Machado (Canela), morador do Seringal Amapá, agradeceu a prefeita Fernanda Hassem e destacou a importância da ação. “Primeiramente eu quero agradecer a Deus e a prefeita Fernanda Hassem pelo trabalho que ela e sua equipe vem fazendo na nossa comunidade. Prometeu fazer o ramal e um galpão e cumpriu, e agora trouxe o atendimento itinerante de saúde, a nossa região ainda é muito distante mais perto de Brasileia que de Sena Madureira e em todos esses anos só a prefeita Fernanda Hassem olhou para gente. Obrigado a prefeita de Brasiléia”, declarou Canela.

O secretário municipal de saúde, Joãozinho Melo acompanhou a equipe. “Nossa equipe de saúde veio um dia antes, por ser uma comunidade distante. A Prefeita Fernanda Hassem nos fez esse pedido de levar atenção em saúde para a comunidade do seringal Amapá e foi um sucesso”, destacou o Secretário, Joãozinho Melo.

