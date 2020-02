Prefeitura de Brasileia realiza Audiência Pública para discutir tratamento de resíduos sólidos

O tratamento adequado de resíduos foi a pauta da audiência pública realizada nesta terça-feira, 11, pela Prefeitura de Brasileia, no auditório do Centro Cultural Sebastião Dantas. A atividade apresentou e debateu a ações e informações para implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município.

“Esse projeto compreendendo a importância para os municípios a urgência da proposta, a prefeita Fernanda Hassem solicitou às equipes de Planejamento e Meio Ambiente prioridade na implementação”, observou o vice-prefeito Carlinhos do Pelado.

O Plano de Resíduos Sólido normatiza ações sustentáveis de tratamento dos materiais descartados. Durante a audiência, a população de Brasileia pôde opinar sobre estratégias de atuação do mecanismo. Na ocasião, também foi apresentado ao público um diagnóstico atual do município, que abordou aspectos socioeconômicos e ambientais utilizados para avaliação do Sistema de Gestão dos Resíduos.

Segundo a doutora em Saúde Ambiental que compõe a equipe técnica para elaboração do Plano, Vanilda Galli, a gestão está na fase de finalização dos diagnósticos. “Vamos iniciar as ações que serão desenvolvidas no munícipio, a exemplo do condicionamento dos resíduos, planejamento diário de coleta, bairros comtemplados, entre outras”, frisou.

Além de tratar o lixo, o Plano Municipal de Resíduos Sólidos também estimula o empreendedorismo a partir da reciclagem do material. De acordo com Vanilda, é importante que se forme uma cooperativa de catadores, que reaproveitar e reciclar os itens descartados. “Também vamos estimular o compartilhamento da responsabilidade ambiental das pessoas, ao mesmo tempo em que geramos renda”, destacou.

A audiência contou com a presença do vice-prefeito Carlinhos do Pelado, que no ato representou a prefeita Fernanda Hassem, do secretário de Planejamento, Neverson Tavares, servidor da Secretaria de Meio Ambiente, Antônio Anacleto, demais equipe de gestão, sindicalistas e sociedade civil.