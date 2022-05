Prefeitura de Brasiléia realiza dia “D” de vacinação contra gripe e sarampo

A prefeitura de Brasiléia através da secretaria municipal de saúde realiza neste sábado (30) o Dia “D” de vacinação contra a gripe e sarampo.

A campanha que acontece simultaneamente em todo o Brasil, ocorre nas Unidades Básicas de Saúde do município, zona urbana, até às 17 horas.

A expectativa da equipe de saúde municipal é atender grande parte do público que ainda não tomou as vacinas nas UBS’s, como crianças, puérperas, gestantes, idosos, forças de salvamento, profissionais da área de saúde.

De acordo com a coordenadora do Programa Nacional de Vacinação, enfermeira Carol Santiago, o Dia “D” de vacinação acontecendo também na Escola Élson Dias Dantas. ” Estamos com a vacinação em todas as unidades de saúde da zona urbana e ma escola Élson. Realizamos uma carreata no sentido de mobilizar a população e a aceitação está bastante positiva, com o público- alvo comparecendo às nossas unidades básicas de saúde”, finalizou.

