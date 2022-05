No Dia do Trabalhador prefeito Jerry visita comunidade rural e anuncia benefícios para moradores

Neste domingo, 01 de maio, o prefeito Jerry Correia, acompanhado do vice-prefeito Reginaldo Martins e do secretário de agricultura, Waldemir Costa, estive no ramal Livramento. O objetivo da reunião foi ouvir as demandas dos moradores e planejar ações que beneficiem a comunidade.

Os produtores rurais reconheceram os esforços da gestão em levar melhorias ao setor rural. Alguns moradores lembraram que no ano passado o ramal que dá acesso ao local foi recuperado e que este ano as máquinas já começaram a trabalhar.

“Aqui quando nós queríamos máquina para melhorar o ramal tínhamos que pagar. Já no primeiro ano do prefeito Jerry nosso ramal foi contemplado. Agora antes mesmo de começar o verão a prefeitura já começou a trabalhar no ramal Livramento”, comentou Seu Eurico, morador da localidade.

