Prefeitura de Brasiléia realiza formação das escolas Nucleadas

A prefeitura de Brasiléia através da secretaria de Educação realiza essa semana a formação dos professores, coordenadores e administrativo das escolas nucleadas da rede municipal de ensino. Objetivando o fortalecimento e a continuidade das ações pedagógicas, voltadas para a qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos. A Prefeita Fernanda Hassem participou na manhã de terça-feira (15), do início da capacitação.

O professor Erinaldo Maciel, coordenador das escolas Nucleadas, fala sobre a formação.

” A formação está acontecendo com professores das escolas Nucleadas. Estamos iniciando o ano letivo com as aulas remotas, devido ao período invernoso, mas após esse primeiro período iremos realizar o sistema de rodízio com alunos, no sistema híbrido”, afirmou.



A secretária de Educação Francisca Oliveira fala da importância da capacitação. ” Essas formações são importantes pelo suporte pedagógico aos professores. Estamos aqui hoje para fortalecer ainda mais a qualidade do ensino que irá refletir diretamente na aprendizagem dos nossos alunos”, destacou.

A secretária afirmou ainda que aulas na zona rural vão iniciar no mês de maio no formato remoto, mas posteriormente os alunos passarão ao sistema híbrido.

