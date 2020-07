Prefeitura de Epitaciolândia abre processo seletivo para contratação de clínico-geral

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, tornou público nesta quinta-feira, 23, processo seletivo para contratação de profissionais da saúde para reforçar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

A seleção será por análise curricular. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 23. Serão três vagas, para médico clínico geral com remuneração de R$ 5.870,00 e carga horária de 20h semanais.

As inscrições começam nesta quinta-feira, 23, e encerram na sexta-feira, 24. Os candidatos interessados deverão procurar a Secretaria Municipal de Administração, de Epitaciolândia, das 08h às 11h30. O processo seletivo terá prazo de validade de dois anos, prorrogável, uma única vez.

Para mais informações, clique aqui.

