Prefeitura de Epitaciolândia convida os moradores para a entrega de uma escavadeira

Caros, nesta sexta- feira, 10, teremos agenda na Secretaria Municipal de Obras, para a entrega de uma escavadeira hidráulica fruto de emenda parlamentar do ex-deputado federal Flaviano Melo, com a presença do Prefeito Sergio Lopes, acompanhado do deputado estadual Emerson Jarude.

Contamos com a sua presença, favor confirmar recebimento.

⏰ ás 10h

🗓️ 10 de Fevereiro (sexta-feira)

📍BR 317 Secretaria Municipal de Obras ( ao lado da Energisa)

………

Isnaydle Martins

Assessor de Comunicação

