Na tarde deste domingo (20) a Prefeitura Municipal de Epitaciolândia finalizou o 1º Curso de Três Tambores, oferecido de forma gratuita aos alunos. Tendo contado com a presença do Secretário de Esportes da prefeitura João, que marcou presença onde declarou que se dará início à diversas modalidades esportivas engrandecendo é firmando o compromisso do Prefeito Sérgio Lopes.

