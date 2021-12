Prefeitura de Epitaciolândia reinaugura Escola Joao Pedro da Silva

O prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Secretaria Municipal de Educação Eunice Maia Gondim, Nilcelene Eduino Coordenadora de Ensino, Luzinete Lima Presidente do conselho Municipal de Educação, a Gestora da Escola Rosicleide Ferreira e assessores e servidores, fez a reinauguração da referida escola.

A escola João Pedro da Silva é um das mais antigas do município e vinha apresentando problemas em diversas salas de aula e na parte externa, o prefeito Sérgio Lopes, cumprindo sua meta de campanha reformou as salas, telhado, forro, além disso, foi construído rampa de acesso para pessoas com necessidades especiais, muro em alvenaria no entorno da escola para garantir a segurança dos alunos.

A escola será toda climatizada, garantindo melhores condições para os servidores e alunos.

