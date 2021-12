Fernanda Hassem faz balanço sobre 2021 e pede que adversários desçam do palanque

A prefeita de Brasileia, Fernanda de Souza Hassem (PT), apagou as velinhas do seu 40° aniversário ontem, dia 26 de dezembro. Mãe de 2 filhos, Hassem está no segundo mandato à frente do município do Alto Acre.

Reconhecimento

A boa gestão de Fernanda no primeiro mandato deu a ela a maior votação da história de Brasileia no último pleito: 7.651 votos, o que corresponde a 59,4% dos votos.

Melhor prefeita

Mas o reconhecimento da gestão da prefeita de Brasileia não é de hoje. Fernanda Hassem

foi eleita a prefeita melhor avaliada do Acre nos últimos 4 anos em levantamentos feitos por institutos de pesquisa.

Parceria

Diz-se em Brasileia que parte do sucesso da prefeita está na atuação do vice-prefeito: Carlinhos do Pelado. A parceria da dupla deu tão certo que a chapa vencedora do pleito de 2016 manteve-se nas eleições de 2020. Em time que está ganhando não se mexe.

2021

No primeiro ano de seu segundo mandato, 2021, o trabalho da prefeita continuou forte. Na área rural, soube trabalhar bem nos ramais durante o verão, que mesmo no período de chuvas, a população consegue ir e vir na cidade sem o risco de ficar isolados. Hassem realizou ainda manutenção nos ramais, abaloamento, limpeza, instalou bueiras, fez saídas d’águas, colocou piçarra nos ramais do Jarinal, Pega Fogo, da Pedreira, Eletra e em mais outros tantos.

Saúde

Na saúde, realizou reformas nas Unidades Básicas de Saúde, intensificou as ações de combate à dengue e contra a Covid-19, realizou mutirão de vacinação e mutirão de atendimento aos homens durante o mês de novembro e às mulheres durante o mês de outubro. Buscou também uma parceria com a Clínica do Rim, para que fosse inaugurada uma unidade em Brasileia.

+ Saúde

A zona rural também foi lembrando quando o assunto foi saúde. A Prefeitura levou atendimento de saúde para as comunidades rurais, como a do Amapá, que fica às margens do Rio Iaco. O poder Executivo municipal levou também vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe para estas comunidades. Por lá, a população a partir dos 18 anos já pode se vacinar com a 3ª dose da vacina contra a Covid.

Educação

Já na Educação, a gestão pagou o abono salarial dos professores e dos servidores administrativos, instalou aparelhos de ar-condicionado nas escolas da rede municipal de ensino e realizou reformas nas escolas da área rural e nucleadas. A prefeita fez o dever de casa em relação ao uso dos recursos do FUNDEB.

Assistência

Neste ano, a Prefeitura investiu bastante também na assistência social, já que devido a pandemia e a inflação, muitas famílias estão enfrentando dificuldades para colocar comida na mesa. O município distribuiu cestas básicas para as famílias que tem os filhos matriculados nas escolas da rede municipal e só no dia 22 de dezembro, realizou a entrega de 1.300 cestas. A Prefeitura também firmou uma parceria com a Central Única de Favelas, a Cufa.

COP26

Evento do ano quando é assunto é meio ambiente e mudanças climáticas, a prefeita foi convidada para participar de forma virtual, sendo debatedora em uma mesa do evento. Fernanda foi a única prefeita do Acre a participar do evento nesta condição. Na área do meio ambiente, a prefeita também firmou parceria com a Rede Urban95 e com o Instituto Cidades Sustentáveis.

Prestígio

Bastante prestigiada em Brasileia, Fernanda fez valer a reputação também fora dos limites do Alto Acre. A prefeita foi eleita vice-presidente da AMAC e representante da Região Norte na Associação Brasileira dos Municípios (ABM).

Futuro

Questionada pela coluna sobre o que espera para 2022, o desejo foi desenvolvimento, saúde, esperança, e muito trabalho pela cidade. “Toda a equipe está determinada a seguir trabalhando, a entregar um mandato sério, transparente e honesto com a população. Convido a quem se interessar para acompanhar nosso trabalho e peço que o período eleitoral fique para o seu tempo, que é 2022. Que Deus abençoe nossa nação, nosso Estado e nossa amada Brasileia”, disse.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp