Prefeitura e Del-Turismo realizam Análise situacional do turismo no Município de Epitaciolândia

A apresentação dos resultados da análise situacional, que teve como base os eixos norteadores da Associação Internacional Green Destinations. A pesquisa identificou modelos de gestão para os eixos de Cultura e Tradição, Natureza e Paisagem, Ambiente e Clima, Bem-estar Social, Negócios e Hospitalidade e Gestão do Destino.

Nesta Sexta-Feira foi apresentado o resultado final da pesquisa pelo Consultor DEL Turismo no AC Estácio Guimarães, estiveram presentes também o prefeito Sérgio Lopes, Antônio Soares Vice-prefeito, Tíssia Veloso – Coordenadora do DEL Turismo no AC. Jonas Cavalcante – Agente Articulador Roberto Abreu – Apoio técnico, e, representantes do Comercio e Sociedade Civil.

A Fundação Green Destinations com sede na Holanda tem como foco de atuação o turismo responsável, baseados nos critérios reconhecidos pelo Conselho Global de Turismo Sustentável (GSTC) e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

pela maneira como administram seu patrimônio, ambiente e clima, e a qualidade de sua oferta turística, a prefeitura busca essas parcerias para alavancar o turismo e com isso provocar um aquecimento na economia local, além disso, gerar emprego e renda para o município e região.

