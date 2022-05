Prefeitura de Brasiléia inaugura novas salas de aula na escola Socorro Frota

A prefeitura de Brasiléia através da secretaria municipal de Educação realizou na segunda-feira,09, a inauguração de 4 novas salas de aula na escola Socorro Frota. Investimento feito com recursos da prefeitura e do FUNDEB.

Participaram da solenidade, a prefeita Fernanda Hassem, secretária de Educação, Francisca Oliveira, gestora da escola Socorro Frota, Elisandra Menezes, secretário de Obras, Lima Andrade, vereadores, Jurandir Queiroz, Lessandro Jorge, Rogério Pontes, assistente social, Jarlene Araújo, psicóloga Taísa Lunara, e equipe da escola Socorro Frota.

A construção de novas salas visa garantir educação de qualidade a todos os 530 alunos matriculados na escola, haja visto que a estrutura atual não atendia mais a demanda existente, todas as salas da escola estão climatizadas, inclusive as novas.

A gestora da escola Socorro Frota, Elisandra Menezes, destaca que as novas salas de aulas climatizadas vão melhorar ainda mais a qualidade do ensino.

“Falar da construção das salas de aula é emocionante. Nós atendemos 530 alunos em sala de madeira e a gente vinha reivindicando junto a prefeita e a secretaria de educação, e fomos atendidos. Para muitos pode parecer uma coisa pequena, mas para a nossa comunidade para os nossos funcionários e toda nossa equipe, é muito grande. As salas todas climatizadas com toda estrutura que com certeza vai melhorar ainda mais a qualidade do nosso ensino”, destacou.

O vereador Jurandir Queiroz prestigiou a inauguração e destaca a importância do investimento para educação. “ Quero cumprimentar a prefeita Fernanda Hasssem pelos investimentos na Educação e por gerenciar bem os recurso público, quem ganha é a comunidade escolar. Infelizmente o espaço físico não era um dos melhores, e a prefeita Fernanda Hassem com sua sensibilidade e seu carinho, está inaugurando 4 salas de aula com estrutura adequada para garantir o ensino de qualidade para os nossos estudantes”, disse o vereador Jurandir Queiroz.

A secretária municipal de Educação, Francisca Oliveira falou dos investimentos nas escolas do município. “É uma satisfação e dever cumprido, entregar 4 novas salas de aulas na escola Socorro Frota. Instalamos também 9 aparelhos de ar condicionado em todas as salas, um compromisso da prefeita Fernanda Hassem com a educação. Esse ano fizemos diversos investimentos nas escolas da zona urbana. Estamos nos planejando para melhorar agora a escola Os Pastorinhos com a ampliação do refeitório”, ressaltou a secretária.

Para a prefeita Fernanda Hassem fala da importância da construção de novas salas “É um renovo, chegar na escola Socorro Frota e ver o brilho no olhar da nossa equipe gestora, o contentamento pela construção de 4 salas de aula novas. Estamos realizando a licitação para dar continuidade na obra da nova escola Socorro Frota. Porém não dava para escola que hoje tem um dos maiores índices no IDEB ficar com a pior infraestrutura, com salas quentes e de madeira, com problemas estruturais. Pode parecer poucos para alguns, mas a agente comemora a construção desses espaços que vai garantir mais qualidade no ensino aprendizagem das nossas crianças”, afirmou a prefeita Fernanda Hassem.

