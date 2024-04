Prefeitura em parceria com a Igreja Assembleia de Deus Celebração Familiar levam serviços de saúde e ações sociais para comunidade do Bairro Beira Rio

Uma parceria entre a prefeitura de Epitaciolândia com a Igreja Assembleia de Deus Celebração Familiar, levou aos moradores do Bairro Beira Rio e adjacentes a 85ª Edição do Programa Saúde na Comunidade.

Além das ações de saúde outros serviços foram prestados para os moradores como: Serviços de corte de cabelo, brechó solidário, serviços psicológicos dentre outros.

Antes de começar os atendimentos o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Celebração Familiar Sulivan Eduino fez uma oração e ministrou uma breve palavra a todos os presentes, em seguida foi oferecido café da manhã para servidores e moradores.

O prefeito Sérgio Lopes também visitou o local do evento para cumprimentar moradores e servidores que estavam realizando a 85ª Edição do programa Saúde na Comunidade.

“Para nós é um prazer imenso poder ofertar serviços de saúde, psicólogos, serviços sociais e exames específicos como eletrocardiograma, ultrassonografia, ginecologista dentre outros, o Bairro Beira Rio foi o mais afetado na alagação deste ano, e nós como gestão, em parceria com Igreja Assembleia de Deus Celebração Familiar sobre o comando do Pastor Súlivan Eduino, está sendo possível a realização dessas ações tão importante nesse momento de recomeço para muitos. ” Destacou o prefeito.

O pastor Sulivan Eduíno frisou a importância dessa parceria com a prefeitura para realização dessa ação.

“Estamos muito felizes em poder contar com a parceria da prefeitura na pessoa do Prefeito Sérgio Lopes, aqui estamos juntando as forças para poder oferecer serviços de saúde, serviços sociais e solidários para esses moradores que passaram por um momento tão difícil com a alagação, em nome da nossa igreja queremos agradecer a todos que estão aqui ajudando nossa população. ” Frisou a autoridade eclesiástica.

85° Edição Saúde na comunidade. Igreja Assembleia de Deus Celebração Familiar- Beira Rio

Realizou um total de 904 procedimentos sendo:

Atendimento médico: 93

Procedimento odontológico: 223

Procedimento de enfermagem: 186

Atendimento Psicólogo: 15

Vacina de rotina: 22

Vacina de COVID: 2

Dispensação de medicamentos: 110

Teste rápido ISTs: 28

Teste rápido COVID: 7

PCCU: 7

Cortes de cabelo: 63

Eletrocardiograma: 5

Ultrassonografia: 43

Atendimentos especializados : 102

– Oftalmologista: 79

– Ginecologista: 23

