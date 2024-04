Acidente envolvendo moto e caminhonete em avenida de Brasiléia deixa motociclista com corte na perna

Por Alexandre Lima

Um acidente aconteceu na Avenida Rui Lino na noite deste domingo, dia 31, por volta das 18h10, envolvendo uma moto e uma caminhonete, deixando o condutor da motocicleta com escoriações e um corte na perna direita.

Segundo foi apurado por enquanto, o condutor da moto identificado como Sandro Rodrigues Salino, de 39 anos, estava transitando sentido bairro/centro, rumo a ponte metálica, quando foi surpreendido pela caminhonete modelo Ford/Ranger, placas QKK 0161 (motorista não identificado).

O motorista saia da rua Generalíssimo Deodoro, invadindo a preferencial causando o acidente. Com o impacto, Sandro sofreu escoriações pelo corpo e o corte na perna, sendo socorrido por uma equipe de do 5º Batalhão dos Bombeiros que foram acionados até o local.

Uma guarnição da Polícia Militar também esteve no local para obter dados do incidente. O motorista também ficou no local para prestar esclarecimentos as autoridades, enquanto o motociclista recebeu os primeiros socorros e em seguida levado ao hospital regional do Alto Acre.

Sandro receberia atendimento e ficaria em observação, podendo ser liberado horas depois. O caso está com as autoridades locais.

