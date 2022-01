Prefeitura recupera ramal do Km 12 e inicia serviços no Km 14

O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do Vereador Nego, que também responde pelo Departamento de Obras e Serviços de recuperação ramais, estiveram visitando os serviços de recuperação do Ramal do Km 12 nesta terça-feira dia 18.

A prefeitura está aproveitando os dias de sol para avançar na reabertura e empiçarramento a fim de garantir tráfego durante o período das chuvas.

Segundo Informou o diretor de Campo Vereador Nego, os serviços estão bem avançados e já nesta quarta inicia a recuperação do ramal e da ponte do Km 14.

O Prefeito Sérgio Lopes ao visitar os serviços aproveitou para conversar com os produtores rurais daquela localidade que estão muito satisfeitos com a ação por parte da prefeitura.

“Sinto-me lisonjeado em receber por parte dos produtores elogios pelo trabalho feito, más esses serviços só é possível por termos uma equipe aguerrida que trabalha dia e noite e até aos domingos se preciso for, para realizar os serviços necessários e assim garantir o trafego aos nossos produtores.” Destacou o Prefeito Sérgio Lopes.

