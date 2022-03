PRESIDENTE DA FESPAC, ISAAC RONALTTI SE FILIA AO PSB E LANÇA PRÉ-CANDIDATURA A DEPUTADO ESTADUAL 

O presidente da Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Estado do Acre (FESPAC), Isaac Ronaltti, se filiou ao PSB e vai integrar nossa chapa como pré-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa nas eleições deste ano.Isaac é um sindicalista muito atuante que tem somado lutas em prol dos servidores públicos do nosso Acre e tenho certeza que tendo oportunidade, fará muito mais.É um nome que vem somar e muito conosco e estamos muito felizes por essa decisão que ele tomou de dar um novo passo em suas lutas.

Seja bem vindo, Isaac! #filiação #PSB #acre #lutas #sonhos #conquistas #PSBACRE #JenilsonpeloAcre

