Vanda Milani vai ingressar no PROS

A deputada federal Vanda Milani reiterou sua decisão de ingressar no PROS (Partido Republicano da Ordem Social) durante o período da chamada “janela partidária” , que permite aos parlamentares a troca de legenda. Nesta terça-feira(15), a deputada -juntamente com o presidente do PROS no Acre, Israel Milani-visitou o novo presidente nacional do PROS, Marcos Holanda. “Foi uma visita recebida de coração. Eu sei da competência de vocês. O partido está em boas mãos e sei que o Acre vai avançar muito”, disse Holanda.

Por seu lado, Vanda Milani considerou que, além da receptividade por parte da Executiva Nacional-liderada pelo presidente do partido, Marcos Holanda- a reunião foi extremamente produtiva e reafirmou sua pré-candidatura ao Senado Federal, recebendo o aval para que frente do Diretório Estadual do partido, que tem por presidente o médico Israel Milani, dê junto com o Diretório local seguimento ao trabalho que já vem sendo executado, e que, principalmente, já conta com chapa pronta para concorrer aos cargos de deputados estaduais, federais e Senado da República para estas eleições.

Fortalecimento

Vanda Milani recebeu o compromisso do novo presidente do PROS de continuidade do trabalho de fortalecimento do partido no Estado com a chegada de novas filiações e a formação de um grupo comprometido com a construção de uma nova ordem social. Por seu lado, o presidente regional do PROS no Estado, Israel Milani, completou; “O Acre tem um projeto sólido com o nosso compromisso de continuar a realizar um trabalho para fortalecer o partido no Estado com deputados estaduais e engrossar as cadeiras do PROS aqui no Congresso Nacional”.

Para Vanda Milani, o encontro foi a consolidação de uma decisão importante que vai representar a renovação na vida política acreana: “Fomos atendidos pelo presidente nacional , Marcos Holanda, apresentamos o projeto do partido em nosso Estado numa conversa franca e produtiva na qual ficou garantido total apoio ao projeto acreano”. E finalizou: “Gratidão a todos os que fazem parte do nosso projeto, gratidão ao presidente Holanda e a todos os membros e simpatizantes do nosso partido e do trabalho em prol da nossa gente e do Estado do Acre”.

