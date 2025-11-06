Presidente e vereadores de Brasiléia participam do Encontro Regional de Vereadores do Alto Acre

O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, juntamente com os vereadores Beto Dantas, Almir Andrade, Careca Gadelha e Lucélia Borges, participou do Encontro Regional de Vereadores do Alto Acre, que reuniu representantes dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.

O evento, realizado sob o tema “Parlamento Mais Empreendedor”, teve como objetivo fortalecer o papel do Legislativo municipal, promover a troca de experiências e incentivar ações voltadas ao desenvolvimento regional.



Durante o encontro, foram debatidos temas relevantes para o fortalecimento das Câmaras Municipais, gestão pública eficiente e o fomento ao empreendedorismo local.



O presidente Marquinhos Tibúrcio destacou a importância da integração entre os municípios do Alto Acre, reforçando que momentos como este contribuem para o aprimoramento do trabalho legislativo e o desenvolvimento conjunto da região.

