Presidente em exercício da Aleac, Jenilson recebe MPAC em audiência pública para debater apoio a projetos

O presidente em, exercício da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Jenilson Leite (PSB), conduziu uma audiência pública, na manhã desta quarta-feira (30), com a participação de representantes do Ministérios Público do Acre (MPAC), que apresentaram os projetos que atualmente são desenvolvidos pela Instituição e pedir apoio do legislativo.

Representando o procurador-geral do MPAC, Danilo Lovisaro, a doutora Marcela Cristina falou sobre os 127 projetos que o MPAC desenvolve atualmente e pediu a colaboração da Assembleia Legislativa para que eles sigam em andamento.

“Em nome do MP trago hoje a apresentação de projetos institucionais. A elaboração de ideações é a parte em que eu gostaria de pedir, na medida do possível, a colaboração dos senhores para aumentar a capacidade de efetivação dos direitos dos cidadãos. Temos atualmente 127 projetos em andamento, por isso pedimos a atenção para alguns especiais e, assim, possamos efetivá-los da melhor forma”, explicou.

Entre os projetos estão o conjunto de ações do GT-TEA, que visa promover o diálogo com a sociedade e poder público, para fazer um diagnóstico da realidade em relação ao atendimento a pessoas autistas no Estado, construindo uma plataforma de trabalho articulada entre diferentes setores.

Também o projeto “Proteja Mulher”, que tem como intuito mobilizar e articular os diferentes níveis de governo e sociedade para o reconhecimento acerca da realidade da violência doméstica e do feminicídio, além da elaboração de uma agenda comum para o enfrentamento a essas violações de direitos.

O deputado Jenilson parabenizou o MPAC pelas ações desenvolvidas.”Uma instituição que para além de se preocupar com a sua atividade judicial, que não é pouca coisa está se dispondo a desenvolver um projeto que poderia estar sendo desenvolvido de forma conjunta pela Secretaria Estadual de Saúde juntamente com as secretarias municipais de saúde, que representa mais à frente um resultado que pode levar à criação de um sistema de saúde com a capilarização maior, com a capacidade de diagnóstico maior, mais ágil no tempo ainda que as crianças respondem melhor às terapias de forma que daqui alguns anos a gente tenha um estado do Acre com uma política pública voltada para essa área do cuidado com as crianças com transtorno do espectro autista muito mais eficiente, que ao final , as crianças começarem a crescer, elas se beneficiam muito das terapias que são colocadas ainda no início da identificação dos problemas. Então, parabéns ao Ministério Público pela iniciativa”, destacou o presidente.

