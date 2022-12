Lula diz que tem “80% do ministério na cabeça”, mas vai esperar diplomação

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nesta sexta-feira (2/12), que só vai começar a anunciar ministros após ser diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE); a cerimônia está marcada para o próximo dia 12 de dezembro. A declaração foi feita no Gabinete de Transição para o novo governo, em Brasília.

“Eu, no fundo, no fundo, já tenho 80% do ministério na cabeça”, disse o petista. “Não quero construir um ministério para mim, mas, sim, junto com as forças políticas que nos ajudaram a vencer a eleição”, completou o presidente eleito, acrescentando que as conversas com partidos seguem até a semana que vem.

Lula ainda declarou que a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, não será ministra, pois seguirá comandando o partido. “Ela vai ter muito trabalho. Certamente, muito mais trabalho que qualquer ministro, porque não é fácil presidir um partido como o PT.”

