PRF apreende quatro armas e fiscaliza mais de mil pessoas em Operação Carnaval

PRF Acre em Operação durante o Carnaval de 2022. Foto: Reprodução/Ascom

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Acre realizou a Operação Carnaval, entre os dias 25 de fevereiro e 02 de março, e divulgou o balanço das ações executadas neste período. De acordo com a PRF, a fiscalização de veículos e pessoas foi intensificada, assim como ações de educação para o trânsito. Em 2022, ocorreram três acidentes no Acre, mas nenhuma vítima fatal.

Segundo a PRF, dentre as 1.545 pessoas fiscalizadas e 913 veículos fiscalizados, 14 pessoas foram detidas, quatro armas foram apreendidas, 555 testes de alcoolemia (bafômetro) foram feitos com 88 comandos de fiscalização e três ações de educação para o trânsito.

Além disso, foram apreendidos 139 munições, 22 autuações por alcoolemia, 44 pela falta do uso do cinto de segurança, 1 por capacete, 31 por crianças sem cadeirinha e 4 por ultrapassagem.

