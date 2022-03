Acusado de estuprar a prima de 10 anos, homem é preso pela Polícia Civil

Foto: divulgação Polícia Civil

Ao final da tarde da última terça-feira, 01, a Polícia Civil em Capixaba, prendeu em uma residência localizada no Bairro Paraíso, M.A.C.B, de 42 anos, investigado pelo cometimento de estupro de vulnerável.

O investigado teria estuprado a criança de 10 anos de idade. O grau de parentesco entre o abusador e a vítima é consanguíneo, a vítima é prima legítima do abusador e pelo parentesco tinha livre trânsito a casa.

De acordo com a investigação a vítima foi abusada por duas vezes. Além de abusar da vítima o investigado enviava vários nudes, vídeos e fotos, do órgãos genitais, além de inúmeras mensagens e orientava a vítima para que apagasse as mensagens.

Além dessa prática delitivas o investigado é acusado de, em 2019, pelo estupro de uma adolescente de 14 anos.

Após divulgação da prisão, outras vítimas, a época ainda crianças, denunciaram terem sido estupradas por ele.

O trabalho investigativo irá continuar no sentido de identificar outra vítimas do investigado.

O preso foi conduzido a Delegacia Geral de Capixaba para procedimento praxe e em seguida colocado a disposição da justiça.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp