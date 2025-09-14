Primeira Instância de Governança Regional do Acre é apresentada em encontro nacional no Rio de Janeiro





O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), participou da 2ª Rodada de Experiências das Instâncias de Governança Regionais (IGRs) do Brasil, realizada nos dias 11 e 12 de setembro, em Búzios (RJ). O evento reuniu representantes de todo o país para alinhar estratégias voltadas ao fortalecimento dessas estruturas regionais. Na ocasião, o secretário de Turismo de Epitaciolândia e presidente da Instância, Jonas Cavalcante, apresentou a IGR Vale do Acre, a primeira do estado.

Segundo o diretor de Turismo da Sete, Jackson Viana, com a apresentação da recém-criada instância de governança regional composta pelos municípios do Alto Acre, o objetivo é formalizar o grupo para viabilizar a captação de recursos e ampliar os mecanismos de financiamento voltados ao desenvolvimento do setor no estado.

“Temos buscado, enquanto Secretaria de Turismo, fortalecer as instâncias de governança regionais, que são as organizações, os organismos formados pelos municípios que fazem parte do Mapa do Turismo e que são divididos por regionais”, explica o diretor.

A servidora da Sete, Rita Ramos, que também representou o estado no encontro, destacou que a apresentação da primeira IGR do estado marca um avanço para o turismo local.

“O Ministério do Turismo convidou a Sete para estar aqui e apresentar a IGR Vale do Acre. Com a formalização da IGR Vale do Acre, o turismo vai entrar nas rotas do Ministério do Turismo, que vai poder fazer repasses para a IGR Vale do Acre, fortalecendo o setor”, explica.

Jonas Cavalcante ressaltou a oportunidade de mostrar o potencial turístico do estado. “Trouxemos o que nós temos de melhor no estado, além da experiência da nossa IGR, mostrando ao Brasil nosso potencial”, ressaltou.

A Instância de Governança Regional Vale do Acre é composta pelos municípios de Rio Branco, Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Xapuri, Capixaba, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil.

