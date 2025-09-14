13/09/2025
Acre 

Primeira Instância de Governança Regional do Acre é apresentada em encontro nacional no Rio de Janeiro

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), participou da 2ª Rodada de Experiências das Instâncias de Governança Regionais (IGRs) do Brasil, realizada nos dias 11 e 12 de setembro, em Búzios (RJ). O evento reuniu representantes de todo o país para alinhar estratégias voltadas ao fortalecimento dessas estruturas regionais. Na ocasião, o secretário de Turismo de Epitaciolândia e presidente da Instância, Jonas Cavalcante, apresentou a IGR Vale do Acre, a primeira do estado.

Segundo o diretor de Turismo da Sete, Jackson Viana, com a apresentação da recém-criada instância de governança regional composta pelos municípios do Alto Acre, o objetivo é formalizar o grupo para viabilizar a captação de recursos e ampliar os mecanismos de financiamento voltados ao desenvolvimento do setor no estado.

Representantes do Acre apresentaram primeira IGR do estado. Foto: cedida

“Temos buscado, enquanto Secretaria de Turismo, fortalecer as instâncias de governança regionais, que são as organizações, os organismos formados pelos municípios que fazem parte do Mapa do Turismo e que são divididos por regionais”, explica o diretor.

A servidora da Sete, Rita Ramos, que também representou o estado no encontro, destacou que a apresentação da primeira IGR do estado marca um avanço para o turismo local.

Evento aconteceu em Búzios, no Rio de Janeiro. Foto: cedida

“O Ministério do Turismo convidou a Sete para estar aqui e apresentar a IGR Vale do Acre. Com a formalização da IGR Vale do Acre, o turismo vai entrar nas rotas do Ministério do Turismo, que vai poder fazer repasses para a IGR Vale do Acre, fortalecendo o setor”, explica.

Encontro possibilitou troca de experiências entre IGRs do Brasil. Foto: cedida

Jonas Cavalcante ressaltou a oportunidade de mostrar o potencial turístico do estado. “Trouxemos o que nós temos de melhor no estado, além da experiência da nossa IGR, mostrando ao Brasil nosso potencial”, ressaltou.

A Instância de Governança Regional Vale do Acre é composta pelos municípios de Rio Branco, Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Xapuri, Capixaba, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil.

