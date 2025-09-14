Educação do Acre realiza aulão preparatório para reforçar aprendizagem e sensibilizar estudantes sobre o Saeb





A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) realizou neste sábado (13) um grande aulão preparatório do Projeto IDEB – Superando Metas, com foco em reforçar o aprendizado e sensibilizar estudantes das terceira série do ensino médio da rede estadual sobre a importância da Prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e dos índices do IDEB.

A atividade foi transmitida ao vivo pelo canal da SEE no YouTube, direto do Colégio Militar Estadual Tiradentes, reunindo alunos da própria unidade e da Escola Rural Major João Câncio. Ao mesmo tempo, escolas em diferentes localidades do Acre também organizaram seus estudantes para acompanhar a programação em tempo real.

Mobilização estadual

De acordo com a chefe do Departamento de Ensino Médio da SEE, Danielly Matos, o aulão faz parte de um conjunto de estratégias do Projeto IDEB:

“Esse aulão é mais uma das estratégias do projeto, com foco em auxiliar os professores e estudantes, trazendo resolução de questões e revisões nos descritores avaliados pelo Saeb. Além de reforçar a aprendizagem, buscamos sensibilizar os alunos para a importância do IDEB e de como o resultado pode gerar melhorias para a escola, para o estado e para toda a comunidade”.

Vozes dos estudantes

O estudante Pedro Henrique Pereira Maia, da Escola Rural Major João Câncio, contou que o aulão ajudou a compreender melhor conteúdos já estudados:

“Tá muito interessante. É coisa que a gente já viu, mas não tinha entendido direito. Agora, com as explicações, a gente consegue aprender de verdade e se preparar para o futuro. Eles também falaram que a prova vai ser bem complicada, então é importante estudar muito para sair bem”.

Já Ana Clara França, do Colégio Militar Tiradentes, destacou que a ação aumenta a confiança dos alunos para o exame:

“Eu acho que é muito necessário esse aulão para a nossa preparação para o IDEB. Revisa os conteúdos e faz a gente se sentir mais seguro para fazer a prova. Aprendi que a avaliação mostra como a gente está no aprendizado e também no que a escola precisa melhorar”.

Próximas etapas

Ao longo de setembro, a SEE realizará dois aulões preparatórios e, no final do mês, um grande simulado para as turmas da 3ª série do Ensino Médio, que serão avaliadas pelo Saeb. Em outubro, novas ações estão previstas, abrangendo outras áreas do conhecimento, sempre com o objetivo de fortalecer a aprendizagem e elevar os índices educacionais do Acre.

