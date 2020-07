Primeiro caso de coronavirus é confirmado em presídio de Cobija

Depois da semana passada, os presos da prisão “San Martin de Porres”, no vilarejo de Villa Busch, no município de Cobija, denunciaram que a maioria deles estava com um resfriado bastante forte, outros com febre alta, também relataram que alguns internos haviam perdido o paladar e o olfato, diante dessa preocupante situação de saúde, os internos pediram que as autoridades realizassem testes para verificar se era um coronavírus ou o que estava acontecendo dentro da prisão.

As medidas preventivas que eles adotaram foram consumir remédios caseiros que seus parentes estavam fornecendo, porque, infelizmente, a farmácia da prisão não possui remédios para esse tipo de situação.

Uma pessoa idosa, que apresentava todos os sintomas do coronavírus, também foi isolada para evitar contágio dentro da prisão, e os presos também relataram que um preso morreu no hospital “Roberto Galindo Teran”, mas até hoje não se sabe se ele morreu de sua doença de base que ele tinha ou da covid-19, porque, infelizmente, ninguém relata nada, questionaram os internos.

Na manhã desta terça-feira (8), o Dr. Edwing Fernández, Diretor de Saúde do município de Cobija, confirmou o primeiro caso positivo da covid-19, na prisão “San Martin de Porres”, na cidade de Villa Busch, é um homem com aproximadamente 60 anos de idade, foi utilizado um teste rápido, que confirmou positivo para covid-19, disse o Dr. Fernández.

Mas medidas preventivas já foram tomadas, como a implantação de todos os equipamentos que desinfectam todos os ambientes prisionais, outra medida, o isolamento de possíveis contatos que o paciente tinha e está administrando medicamentos a essas pessoas, disse Fernández.

Os internos informaram que na semana passada tiveram a visita da Diretora de Segurança Cidadã, Dra. María José Rodriguez, que liderou as brigadas médicas do Serviço Departamental de Saúde, para realizar consultas médicas e verificar a realidade e a situação de saúde dos internos.

Essa comissão que visitou a prisão deixou trinta kits de remédios e trouxe plantas medicinais, que ferviam e faziam com que todos os presos consumissem, como uma forma de prevenção contra a luta contra o coronavírus e para evitar um possível contágio dentro da prisão.

