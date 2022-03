Primeiro voo noturno em Porto Walter é realizado para atendimento de criança em estado grave

Graças aos investimentos do governo do Estado, nesta segunda-feira, 21 de março, foi possível ser realizado no município de Porto Walter o primeiro voo noturno de atendimento a uma criança em estado grave para Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

Criança de onze meses foi transportada para Cruzeiro do Sul. Foto: cedida

O transporte foi realizado para atender J.P.S.C, de 11 meses, que apresentava um quadro de pneumonia com desconforto respiratório grave, e foi levado para o Hospital Regional do Juruá, no município de Cruzeiro do Sul. A criança foi avaliada pelo pediatra e está em observação.

O transporte aeromédico noturno em Porto Walter é uma conquista recente para o município, que só foi possível devido aos investimentos do governo do Estado, num total de mais de 4 milhões de reais em recursos próprios, o que possibilitou a completa recuperação da pista do aeródromo e iluminação em toda a sua extensão.

O balizamento permite o recebimento de voos noturnos, por meio do sistema instalado no local, carregado por energia solar e acionado por controle remoto.

Pista foi totalmente recuperada e recebeu iluminação. Foto: cedida

O aeródromo privado de Porto Walter é inscrito no cadastro de aeródromos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por meio da Portaria nº 6.060/SIA, de 30 de setembro de 2021, com liberação de operações noturnas e diurnas, com validade de dez anos.

Morador de Porto Walter, Jhones Alves da Silva destacou a importância da ação, que parou o município na noite da segunda-feira, 21.

“O sentimento é de gratidão por algo tão histórico que aconteceu no nosso município. Como cidadão, gostaria de parabenizar a ação conjunta do prefeito e do governador Gladson Cameli, por este projeto de longo prazo, que é a recuperação do aeródromo de Porto Walter, e que hoje vem dando frutos”, afirmou.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp