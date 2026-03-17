Procon divulga Cadastro de Reclamações Fundamentadas 2025 com ranking das empresas mais reclamadas no estado





O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) realizou nesta segunda-feira, 16, a divulgação do Cadastro de Reclamações Fundamentadas 2025, documento que apresenta o panorama das principais demandas registradas pelo órgão ao longo do último ano, além do ranking das empresas com maior número de reclamações por parte dos consumidores.

A exposição foi realizada na Sala de Situação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), à qual o Procon passou a ser vinculado desde janeiro deste ano, e faz parte da programação da Semana do Consumidor, comemorada no dia 15 de março.

A presidente do Procon, Alana Albuquerque, destaca que o cadastro é um instrumento previsto no art. 44, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e representa uma importante ferramenta de transparência pública.

“Por meio dele, a sociedade pode acompanhar como as empresas têm se comportado diante das demandas dos consumidores e como o Estado atua para garantir o equilíbrio nas relações de consumo. Mais do que números, este relatório revela a realidade das relações de consumo no estado e orienta tanto os consumidores quanto os fornecedores sobre a importância de respeitar os direitos previstos em lei”, explica.

Segundo os dados apresentados, 30.889 serviços foram realizados em 2025, número que representa um crescimento significativo em relação aos anos anteriores. Desse total, 26.413 correspondem a atendimentos; além de 2.152 foram registradas ações de fiscalização, 1.666 audiências de conciliação, 326 atividades de educação para o consumo e 332 atendimentos relacionados à política de superendividamento, que incluem atendimento especializado, audiências de negociação e acompanhamento psicológico.

Mais de 26 mil atendimentos realizados

Somente na área de atendimento ao consumidor foram registrados 26.413 atendimentos em 2025, superando os 18.822 atendimentos realizados em 2024.

Os principais canais utilizados pelos consumidores são: atendimentos presenciais (Proconsumidor): 12.810; consumidor.gov.br: 6.908; Telefone: 3.608; Whatsapp: 2.108; E-mail: 979.

A plataforma Consumidor.gov.br, utilizada para resolução direta de conflitos entre consumidores e empresas, registrou taxa de resolução de 86%, evidenciando a efetividade do canal na solução de demandas.

Perfil dos consumidores

O levantamento também traçou o perfil das pessoas que procuram o órgão. A maioria dos atendimentos presenciais foi realizada por consumidores com idade entre 41 e 60 anos, faixa etária que concentra grande parte das reclamações registradas.

Em relação ao gênero, 7.270 atendimentos foram realizados por mulheres, 5.416 por homens e 124 não declarados ou empresas.

Outro dado relevante aponta que 6.379 consumidores procuraram a empresa antes de recorrer ao Procon, enquanto 5.454 registraram reclamação diretamente no órgão, sem contato prévio com o fornecedor.

Reclamações fundamentadas

O Cadastro de Reclamações Fundamentadas reúne apenas os casos que se tornaram processos administrativos, após análise técnica e observância do devido processo legal.

Em 2025, foram registradas 8.190 reclamações fundamentadas, sendo:

4.597 reclamações atendidas (56,1%)

3.593 reclamações não atendidas (43,9%)

O banco de dados permite acompanhar como as empresas lidam com as demandas dos consumidores, indicando se houve solução ou não para cada caso.

Ranking das empresas mais reclamadas

O Procon também divulgou o ranking das empresas com maior número de reclamações registradas em 2025 na autarquia.

A empresa Energisa Acre lidera a classificação, com 593 reclamações registradas no período.

Na sequência aparecem:

Banco Pan – 262 reclamações

Banco Bradesco – 234 reclamações

Banco do Brasil – 228 reclamações

Banco BMG – 226 reclamações

Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN) – 197 reclamações

Vivo – Telefônica (GVT) – 180 reclamações

OI S.A. – 178 reclamações

Claro – 160 reclamações

Banco Santander (Brasil) S.A. – 155 reclamações

A listagem considera todas as reclamações fundamentadas registradas pelo órgão, incluindo as atendidas e as não atendidas. A relação completa das empresas consta na publicação oficial do Cadastro de Reclamações Fundamentadas divulgada pelo Procon/AC e no Diário Oficial do Estado (DOE) DO17736654357369.

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