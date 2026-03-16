Governadora em exercício Mailza recebe Comenda Elo Social no Acre





A governadora em exercício Mailza Assis recebeu, na tarde de segunda-feira, 16, em seu gabinete, representantes da Federação Elo Social (FES), que entregaram a Comenda Elo Social. Mailza também será oficialmente empossada como Embaixadora da Ordem do Mérito do Elo Social no Estado do Acre, passando a integrar o grupo de cidadãos que colaboram para impulsionar a implantação dos projetos da FES/AC no estado.

A Federação Elo Social desenvolve um trabalho complementar às ações dos gestores públicos federais, estaduais e municipais. Por meio de projetos sociais que contam com a participação de embaixadores, empresas doadoras e cidadãos, a instituição busca cumprir um papel cívico de colaboração no enfrentamento das desigualdades sociais e de seus impactos na qualidade de vida da população brasileira.

Ao receber a homenagem, Mailza Assis destacou a importância da iniciativa e reafirmou o compromisso do governo do Estado com ações que promovam transformação social. “Fico muito feliz em ser homenageada e também em assumir essa responsabilidade como embaixadora, representando essa luta do projeto Elo Social, que é um projeto de transformação e de auxílio às nossas famílias e à nossa população. É uma iniciativa que busca retirar as pessoas de situações de limitação social. É uma causa excelente, e o governo do Estado precisa estar presente nesse trabalho para contribuir cada vez mais. Me coloco à disposição para ajudar na construção desse sonho, porque aqui no nosso Estado precisamos fazer esse projeto acontecer”, afirmou Mailza Assis.

Entre as propostas da FES/AC está a construção de quatro prédios sociais no Acre, que, juntos, terão capacidade para oferecer atendimento social e jurídico a cerca de 600 famílias por dia. Além disso, a estrutura prevê a realização de até 750 cursos de cidadania e vivências por mês. Um dos diferenciais do projeto é que sua execução ocorre sem a utilização de recursos públicos, sendo financiada exclusivamente por meio de investimentos da iniciativa privada, com apoio de empresas patrocinadoras e comendadores da Ordem do Mérito do Elo Social.

O coordenador líder do Elo Social no Acre, José Raulino, destacou que a iniciativa possui abrangência nacional e busca fortalecer políticas sociais em parceria com os estados e municípios. “Esse projeto está sendo desenvolvido nos 26 estados brasileiros e também no Distrito Federal. É uma iniciativa que vem para colaborar com a gestão pública em qualquer estado ou município, respeitando as particularidades de cada localidade. Trata de uma ação focada no apoio do terceiro setor, com o objetivo de atender um grande número de pessoas. A nossa vice-governadora foi escolhida como mentora desse projeto no Acre e, por isso, recebeu a comenda que a identifica dentro dessa iniciativa. É um reconhecimento em nível nacional e internacional, já que o projeto também está presente em mais de oito países”, explicou.

De acordo com o planejamento da Federação Elo Social, os prédios sociais deverão ser instalados nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Sena Madureira, ampliando o alcance das ações voltadas à cidadania e à inclusão social. Além dessas estruturas, a entidade também busca implantar em Cruzeiro do Sul uma unidade do Centro de Socialização, Ressocialização e Profissionalização (CSRP/Elo Social), projeto que prevê a geração de 516 empregos diretos e mais de mil empregos indiretos, contribuindo para o fortalecimento da economia local e para a promoção de oportunidades de qualificação profissional.

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