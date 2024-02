Produção Rural: Prefeitura de Brasiléia pretende levar mecanização, plantio e assistência técnica há mais de 800 hectares de milho em 2024

A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Agricultura esteve supervisionando as máquinas de plantio que vem ajudando a produção rural do município.

A Secretaria Municipal de Agricultura concluiu o plantio de milho no km 17, onde vários héctares foram utilizados para essa cultura.

Obedecendo o planejamento da Secretaria de Agricultura, o secretário Careca Gadelha garante que mais de 800 héctares de milho serão plantados, nessa safra 2023-2024, pelo trabalho conjunto com as associações rurais e com os próprios produtores, no sentido de ampliar as ações já realizadas em anos anteriores.

A secretaria de Agricultura do município tem realizado o trabalho de mecanização de terra, plantio e acompanhamento com profissionais, auxiliando o produtor rural, possibilitando mais ganho e benefícios para o homem do campo.

É mais uma demanda dada pela Prefeita Fernanda Hassem que preza pela produção rural do município de Brasiléia.

