Profissionais de saúde recebem capacitação técnica para aprimorar atendimento no Hospital Geral de Feijó

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Departamento de Ensino e Pesquisa, realizou nos dias 17, 18 e 19, um ciclo de capacitações voltadas à área de urgência e emergência no Hospital Geral de Feijó. A iniciativa marca um passo importante na qualificação contínua das equipes de saúde do município, promovendo práticas atualizadas e mais seguras no atendimento à população.

Durante a programação, foram ofertadas capacitações técnicas, com temas como reanimação cardiopulmonar (RCP), sutura, intubação, lavagem correta das mãos e comunicação efetiva em ambientes hospitalares. As atividades foram conduzidas por profissionais experientes e visam preparar os servidores para lidar com situações críticas, garantindo mais eficiência no cuidado ao paciente.

“Essas capacitações são de fundamental importância, especialmente para os novos servidores que estão ingressando na rede e assumindo funções na área de urgência e emergência. O aperfeiçoamento técnico proporciona mais segurança aos profissionais no exercício de suas atividades e contribui para a melhoria da qualidade do atendimento prestado à população. As ações realizadas nos últimos dias têm sido essenciais não apenas para qualificar, mas também para motivar nossas equipes, fortalecendo o serviço de saúde”, destaca o gerente geral do Hospital de Feijó, Wirley Moreira.

Durante as capacitações, os participantes foram orientados sobre a importância da avaliação clínica integrada aos exames laboratoriais, como destacou o bioquímico do Hospital Geral de Feijó, Edilson Mariano.

“Fizemos uma correlação entre os atendimentos de urgência e os exames laboratoriais, reforçando a importância da avaliação clínica dos sintomas. Diante das condições da unidade, é essencial que a equipe esteja preparada para interpretar os sinais clínicos apresentados pelo paciente e, a partir disso, correlacionar essas informações com os exames laboratoriais, garantindo um diagnóstico mais preciso.”

Na ocasião, também foi oficializada a implantação do Núcleo de Educação Permanente (NEP) no município. O NEP será um espaço estratégico para a formação continuada dos profissionais de saúde, promovendo a atualização constante das equipes por meio de ações educativas alinhadas às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Sendo enfermeiro da maternidade de Feijó eu percebo que ficamos geograficamente no meio do estado, estamos distantes tanto da capital, Rio Branco, quanto da nossa regional que é Cruzeiro do Sul. Então, ter uma equipe que vem até aqui oferecer capacitações faz com que o maior número de profissionais locais participe, e com isso, melhoramos a qualidade do nosso atendimento e fortalecemos nossas equipes”, explica o enfermeiro Miqueias Menezes.

A educação permanente é um dos pilares para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Com a implantação do NEP em Feijó, a Sesacre garante que os profissionais tenham acesso a conhecimentos atualizados e a práticas mais eficazes, contribuindo diretamente para o fortalecimento da rede assistencial no interior do estado.

“Essa iniciativa está alinhada à missão do Núcleo de Ensino e Pesquisa da Sesacre, que busca estabelecer núcleos de educação permanente em todas as unidades de saúde gerenciadas pelo estado, além de firmar parcerias com outras secretarias municipais para ampliar o acesso a esses serviços. Dessa forma, promovemos a melhoria da qualidade do trabalho dos profissionais, refletindo diretamente na satisfação dos usuários que buscam atendimento nas unidades de saúde”, finaliza o chefe do departamento de ensino e pesquisa, Ivan Santana.















