Governador visita construção do Complexo Viário em Rio Branco

Para acompanhar o andamento dos trabalhos na construção do Complexo Viário, o governador Gladson Camelí visitou nesta quarta-feira, 18, a obra realizada na Av. ceará em Rio Branco.

“Primeiramente eu quero iniciar agradecendo a toda uma equipe de governo, a equipe da Prefeitura Municipal, por meio da RBTrans, a Energisa que está dando todo o apoio aqui na remoção dos postes da parte da iluminação e a empresa, o consórcio que ganhou essa obra. O objetivo aqui é melhorar a ida e a vinda das pessoas, melhorar o tráfego de veículos, tanto da Avenida Getúlio Vargas quanto da Avenida Ceará, para que a gente possa cada vez mais facilitar a vida de quem trabalha, de quem vem aqui para o centro e de quem anda nas avenidas e ruas aqui da nossa capital, Rio Branco”.

A construção do Complexo Viário é fruto de convênio entre o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O investimento total ultrapassa os R$ 22 milhões, sendo mais de R$ 18 milhões oriundos de emenda parlamentar e R$ 4 milhões de contrapartida do Estado.

O governador do Acre, Gladson Camelí, tem intensificado a cobrança por agilidade na execução da obra e exigido resultados concretos, para que as entregas à população ocorram o mais rápido possível.

O engenheiro responsável, José Alves, falou sobre o andamento da obra: “ Estamos acompanhando diariamente o avanço da obra, a construção está dentro do tempo previsto do cronograma. A gente tem conseguido vencer os obstáculos, pois é um local de trânsito intenso, tudo que a gente vai fazer é prestando bem essa atenção, tendo esse cuidado com os materiais que estão na via, estamos conseguindo vencer e gerando em torno de 35 empregos diretos e 15 indiretamente”, explicou Alves.

O projeto que ainda está em fase de execução e visa melhorar a mobilidade urbana, já vem impactando positivamente a vida de muitas famílias, por meio da geração de empregos diretos e indiretos.

Sendo essa uma das grandes obras estruturantes que estão sendo executadas pela gestão de Gladson Camelí, o gestor destacou: “Com toda certeza, essa é uma delas, vamos melhorar o tráfego da cidade e ao mesmo tempo gerar emprego e renda por meio dessas construções, movimentando cada vez mais a economia do nosso estado”, pontuou o governador.



































































