Projeto Abraçando Filhos promove reencontro de mães que estão no sistema prisional com filhos

Abraço de mãe é acolhedor, quentinho, aconchegante, seguro, reconfortante e muito mais. Com o objetivo de promover o reencontro entre as famílias, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) e o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) trabalharam juntos para realizar mais uma edição do projeto Abraçando Filhos, que reuniu 20 mulheres privadas de liberdade com seus filhos, nesta segunda-feira, 19, na sede do TJAC, em Rio Branco.

As mãos pequenas nervosas, à espera do reencontro e de um abraço que há anos não é possível, assim estava a pequena G. C. junto com o irmão mais novo e a avó, enquanto aguardava a chegada da mãe: “Estou pedindo a Deus que ela saia logo”, disse. A família, que é de Xapuri, não consegue visitar A. C. L., então os filhos só veem a mãe quando o projeto é realizado. Quando o reencontro finalmente aconteceu, marcado por lágrimas e muitos abraços, a mãe, que cumpre pena há quase 8 anos na Divisão de Estabelecimento Penal Feminino de Rio Branco, desabafou: “Durante esse tempo todinho eu consegui ver cada um [dos filhos] duas vezes e eu sempre via eles separados, quando eu via um, não via o outro. Mas hoje eu estou conseguindo ver os dois juntos, graças a Deus”.

A desembargadora Regina Ferrari ressaltou que o objetivo do projeto é fazer uma aproximação entre as famílias: “Esse ano foi bastante significativo. Nesse Dia das Mães, nós conseguimos trazer crianças do interior. A gente quer aumentar esse fluxo, a fim de que a gente possa, de fato, estar colocando as crianças mais em contato com as mães, porque amor de mãe é insubstituível, né?”.

O diretor de Reintegração Social do Iapen, André Vinício, reiterou que ações como essa são para fortalecer os vínculos familiares: “Esse projeto vem com o objetivo de fortalecer os laços familiares daquelas mulheres que não têm essas visitas rotineiramente na unidade prisional. Inclusive, hoje, a gente agradece às prefeituras de Capixaba, de Plácido de Castro e Xapuri por terem disponibilizado o transporte para trazer algumas famílias”.



























