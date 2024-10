Projeto do senador Alan Rick que leva cinema aos bairros faz três exibições na Semana da Criança

Sábado é Dia da Criança, mas as comemorações já estão acontecendo em vários bairros de Rio Branco. Especialmente nesta semana, o projeto custeado com recursos destinados pelo senador Alan Rick (União Brasil) intitulado “Cinema sobre Rodas – o cinema na sua comunidade” estaciona em três bairros da capital acreana. O primeiro foi na quarta-feira, 09, no Vila Acre. A criançada lotou a quadra esportiva do Ramal do Canil e aproveitou filme, pipoca e recreação, tudo de graça.

A segunda edição desta semana especial será na sexta-feira, 11, às 17h, no Ginásio da Fazendinha, no Mocinha Magalhães, e no sábado, 12, às 8h, será no Calafate, na quadra de grama sintética ao lado do Supermercado Kometa. Nesta última, parceiros ainda vão garantir pula-pula, brinquedos infláveis, geladinho e algodão doce.

Sobre o projeto

O Cinema sobre Rodas – o cinema na sua comunidade é um projeto custeado com recurso destinado pelo senador Alan Rick e realizado com o apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour. As sessões nos bairros da capital acreana começaram em 16 de agosto. O projeto prevê 60 exibições que também contemplarão as cidades do interior do estado.

Serviço:

O quê?

Semana da Criança com cinema nos bairros

Projeto custeado com emenda do senador Alan Rick

Quando e onde?

Sexta-feira,11, às 17h, no Ginásio da Fazendinha, no Mocinha Magalhães

Sábado,12, às 8h, na quadra de grama sintética, ao lado do supermercado Kometa – Estrada do Calafate. Nesta edição, as crianças vão ter filme, pipoca, recreação, pula-pula, brinquedos infláveis, geladinho e algodão doce.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp